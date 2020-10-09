الكاف : حالة وفاة جديدة وإقرار حظر تجول ليلي بمدينة الدهماني

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الوفايات المسجلة بالجهة منذ يوم 14 أوت، تاريخ اكتشاف أول اصابة بالجهة، إلى 13 حالة وفاة مؤكدة.

وسجلت الإدارة الجهوية للصحة كذلك 11 إصابة جديدة بالفيروس، وذلك بعد إجراء 27 تحليلا مخبريا.

وأفاد المدير الجهوي للصحة بالكاف طارق الراجحي، في تصريح لمراسل (وات)، بأن عدد الاصابات المسجلة في الجهة منذ بداية الجائحة ارتفع الى 755 حالة لاتزال منها 128 حالة في الحجر الصحي، منبها إلى ضرورة الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي في جميع جوانبه.

من جهتها، أعنت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بالكاف، اليوم الجمعة في بيان نشر على الصفحة الرسمية لولاية الكاف، عن إقرار حظر تجول بمدينة الدهماني بداية من اليوم الجمعة ولمدة 15 يوما، من الثامنة ليلا الى الخامسة صباحا.

كما أقرت غلق الاسواق الأسبوعية في كل من مدن الكاف الغربية والكاف الشرقية والدهماني الى جانب رفع صلاة الجمعة والاقتصار بالنسبة للمقاهي والمطاعم على بيع الماكولات والمشروبات خارج المحل، وذلك لمدة أسبوعين بالنسبة لمختلف هذه الاجراءات.