رئيس الحكومة يؤكد على ضرورة تطبيق اجراءات مجابهة “كورونا” والالتزام بالبروتوكولات الصحيّة

أكد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، اليوم الجمعة في الاجتماع الدوري لتقييم الوضع الوبائي بالبلاد، على ضرورة تطبيق الاجراءات المعلن عنها لمجابهة فيروس كورونا المستجد وتقييمها وتفادي كل ما من شأنه أن يعيق تنفيذها.

ودعا المشيشي، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحيّة في كلّ المجالات للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وقد انعقد الاجتماع مساء اليوم بقصر الحكومة بالقصبة لتقييم الوضع الوبائي في مختلف الجهات ومدى تطوّره، إضافة إلى متابعة مدى تطبيق القرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة مؤخّرا.

يذكر أنّ رئيس الحكومة كان أعلن يوم 3 أكتوبر الجاري عن جملة من الإجراءات الوقائيّة الهادفة إلى الحدّ من انتشار فيروس كورونا ومن بينها إلزامية ارتداء الكمّامة ومنع جميع التظاهرات والتطبيق الصارم للبروتوكولات الصحيّة بكافة الفضاءات وإقرار العمل بنظام الحصّة الواحدة في الإدارات العمومية، باستثناء بعض القطاعات الحيويّة، للتخفيف خاصة من الاكتظاظ في وسائل النقل، إضافة الى إقرار الكوفيد كمرض مهني في القطاع الصحّي.