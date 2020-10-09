العمل على توفير 200 الف جرعة من لقاح النزلة الموسمية وموعد توزيعها سيحدد بالتشاور مع وزارة الصحة

ستعمل الصيدلية المركزية التونسية على توفير 200 الف جرعة من لقاح النزلة الموسمية، خلال شهر اكتوبر الجاري، حسب ما اعلن عنه الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية، بشير ايرماني، مشيرا الى ان موعد توزيعها على الصيدليات الخاصة، سيحدد فور الانتهاء من التشاور مع وزارة الصحة وجميع الاطراف المعنية.

وبين ان الصيدلية المركزية قد تزودت بعد ب40 الف جرعة، في انتظار وصول 80 الف جرعة اضافية يوم 19 اكتوبر 2020، و80 الف جرعة اخرى نهاية الشهر الحالي.

وقال الايرماني “إن الصيدلية المركزية حريصة كل الحرص، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، على تكثيف الجهود خلال الفترة القادمة، من اجل توفير كميات اضافية من تلقيح النزلة الوافدة، وتوزيعها على جميع الصيدليات بشكل متوازن وموضوعي، تفاديا لما وصفه “بالبلبلة الحاصلة حول التلقيح طيلة الايام الماضية”.

ونفى الايرماني ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول قيام الصيدلية المركزية بتوزيع دفعة ثانية من تلاقيح النزلة الموسمية على موزعي الادوية بالجملة، والصيدليات الخاصة مذكرا بان تحديد موعد توزيع الدفعة الثانية سيتم بعد التشاور مع وزارة الصحة والاطراف المعنية.

وكان المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، قد أعلن في بلاغ للعموم، انه لم يقع توزيع أي جرعة إضافية من تلقيح النزلة الموسمية على موزعي الأدوية بالجملة، أو على الصيدليات الخاصة، مفندا ما راج بخصوص توزيع الدفعة الثانية من تلقيح النزلة الموسمية.

ودعا المجلس في ذات السياق، إلى مزيد التحري في المعلومات التي يتم نشرها حول هذا الموضوع، والتي من شأنها أن “تخلق قلقا لدى المواطنين وضغطا لا مبرر له على الصيادلة”، وفق نص البلاغ.