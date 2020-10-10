اخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية صفاقس

ارتفع عدد الوفايات الناجمة عن فيروس “كورونا” في ولاية صفاقس إلى 36 حالة وفاة بعد تسجيل 04 وفايات جديدة، كما تم تسجيل 69 حالة إصابة جديدة بالفيروس ، وارتفع تبعا لذلك العدد الجملي للحالات المسجلة لحاملي الفيروس منذ بداية الجائحة في صفاقس إلى 1472 حالة.

كما شهد عدد المقيمين بقسم الإنعاش (العناية المركزة) الخاصة بمرضى “الكوفيد” في المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة ارتفاعا ليصل إلى 6 حالات، والمقيمين بقسم “الأوكسيجين كوفيد” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر إلى 29 حالة، في حين استقر عدد المقيمين بالمصحات الخاصة عند 25 مصابا.

* ولاية نابل

سجلت ولاية نابل صباح اليوم السبت، 03 حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” وهي تعود لرجل أصيل معتمدية قربة (83 سنة) واخر أصيل معتمدية منزل تميم (75 سنة) ورجل ثالث اصيل مدينة قليبية (84 سنة)، ليرتفع عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة وإلى غاية اليوم 28 حالة وفاة

كما تم تسجيل بتاريخ الخميس الفارط، 68 حالة إصابة محلية جديدة ليرتفع عدد الذين ما زالوا حاملين للفيروس إلى 964 حالة من بينهم 30 حالة بالمؤسسات الاستشفائية و4 حالات بالحجر الصحي الاجباري

* ولاية القصرين

سجلت ولاية القصرين، مساء أمس الجمعة، حالة وفاة جديدة لمسن أصيل معتمدية فوسانة مصاب بفيروس “كورونا” ويعاني من أمراض مزمنة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس فى الجهة إلى 13 حالة وفاة، كما تم تسجيل 21 إصابة جديدة موزعة بين 14 إصابة بالقصرين المدينة، و6 إصابات بمعتمدية سبيطلة، وإصابة واحدة بمعتمدية فوسانة.

وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة بجهة القصرين منذ بداية جائحة “كورونا “إلى غاية مساء أمس الجمعة، 262 إصابة مؤكدة موزعة بين 114 حالة شفاء و135 حالات نشيطة و13 حالة وفاة.

* ولاية سيدي بوزيد

سجلت ولاية سيدي بوزيد اليوم السبت حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” لشيخ يبلغ من العمر 75 سنة أصيل معتمدية سيدي بوزيد الغربية، و29 اصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الاصابات الى 684 اصابة مؤكدة منذ بداية انتشار المرض باحتساب الاصابات الجديدة، كما ارتفع عدد حالات الشفاء الى 253 حالة(9 حالات شفاء جديدة) وبلغ عدد الوفيات 12 حالة وفاة

* ولاية المنستير

ارتفع مجموع الوفيات بولاية المنستير إلى 36 وفاة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد “الكوفيد19 “، وتطور مجموع الإصابات المؤكدة إلى 2550 إصابة إثر تشخيص 105 إصابات جديدة مؤكدة، وتطور مجموع حالات التعافي ليبلغ 877 حالة شفاء بعد تسجيل 70 حالة شفاء جديدة، حسب آخر حصيلة محيّنة مساء امس الجمعة

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 26 إصابة بمعتمدية طبلبة، و13 إصابة بمعتمدية المنستير، و13 إصابة بمعتمدية صيادة لمطة بوحجر، و11 إصابة بمعتمدية قصر هلال، و11 إصابة بمعتمدية الساحلين، و8 إصابات بمعتمدية الوردانين، و7 إصابات بمعتمدية المكنين، و7 إصابات بمعتمدية بنبلة، و4 إصابات بمعتمدية جمال، وإصابة واحدة بمعتمدية قصيبة المديوني، و4 إصابات غير محددة.

* ولاية الكاف

سجلت ولاية الكاف امس الجمعة حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك عدد الوفايات المسجلة بالجهة منذ يوم 14 أوت، إلى 13 حالة وفاة مؤكدة، كما تم تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الاصابات المسجلة في الجهة منذ بداية الجائحة الى 755 حالة ما زالت منها 128 حالة في الحجر الصحي

* ولاية زغوان

ارتفعت حصيلة الاصابات بفيروس “كورونا” بولاية زغوان إلى 290 إصابة على إثر تسجيل 20 إصابة جديدة اليوم السبت، وتتوزع الاصابات بين معتمدية زغوان ب10 إصابات، والزريبة ب6 اصابات، واصابة واحدة بالفحص، و3 اصابات ببئر مشارقةبمعهد الزريبة.

* ولاية مدنين

تعافى 13 مصابا من فيروس “كورونا” بولاية مدنين منهم 7 اشخاص من معتمدية حومة السوق واثنان من ميدون والبقية من كل من معتمدية اجيم ومدنين الشمالية وبن قردان، في حين تم تسجيل 6 اصابات جديدة محلية وهي موزعة بين 4 اصابات بجزيرة جربة (اثنان في كل من معتمدية حومة السوق واجيم) واصابة في بن قردان واخرى في سيدي مخلوف.

* ولاية القيروان

سجلت ولاية القيروان 39 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” تتوزّع إلى 37 إصابة بمعتمديتي القيروان الشمالية والجنوبية وإصابة واحدة بكل من معتمديتي الشبيكة والوسلاتية، وفق نتائج التحاليل ليوم 8 اكتوبر.

وأرتفع العدد الجملي للاصابات الى 693 إصابة من بينها 17 حالة وافدة و676 إصابة محلّية منذ 27 جوان 2020، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة و248 حالة شفاء