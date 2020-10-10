عاجل: أربع وفيات جديدة بسبب فيروس “كورونا” في آخر حصيلة محينة لانتشار الوباء في صفاقس

ارتفع عدد الوفايات الناجمة عن فيروس “كورونا” في ولاية صفاقس إلى 36 حالة وفاة بعد تسجيل 04 وفايات جديدة، وفق آخر حصيلة لهذا الوباء أوردتها النشرة اليومية للإدارة الجهوية للصحة على صفحتها الرسمية اليوم السبت.

كما سُجّلت في هذه الحصيلة المحينة 69 حالة إصابة جديدة بالفيروس تم اكتشافها على إثر إجراء 246 تحليلا مخبريا في آخر دفعة من التحاليل التي بلغ عددها منذ ظهور الوباء إلى حد الآن 13551 تحليلا.

وارتفع تبعا لذلك العدد الجملي للحالات المسجلة لحاملي الفيروس منذ بداية الجائحة في صفاقس إلى حد الساعة، إلى 1472 حالة.

وتشير الأرقام المبينة في النشرة اليومية للإدارة الجهوية للصحة، التي غابت عنها لليوم الثاني على التوالي المعطيات الخاصة بحالات الشفاء، إلى ارتفاع عدد المقيمين بقسم الإنعاش (العناية المركزة) الخاصة بمرضى “الكوفيد” في المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة إلى 6 حالات، والمقيمين بقسم “الأوكسيجين كوفيد” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر إلى 29 حالة، في حين استقر عدد المقيمين بالمصحات الخاصة عند 25 مصابا.