عاجل: إعلان حظر الجولان ب6 معتمديات من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا بداية من يوم غد الاحد بهذه الولاية..

أعلن والي نابل محمد رضا مليكة أن خلية الأزمة المنبثقة عن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث المنعقدة صباح اليوم السبت بمقر ولاية نابل قررت فرض حظر الجولان بمعتمديات نابل ودار شعبان الفهري وبني خيار وقربة والحمامات وسليمان، نظرا لارتفاع حالات الاصابة بفيروس “كورونا”

وأوضح الوالي في تصريح ل(وات)، أن حظر الجولان سيكون بداية من الساعة الثامنة مساء والى غاية الخامسة صباحا وذلك لمدة 15 يوما بداية من يوم غد الأحد 11 أكتوبر الجاري

وقال إنه تم اتخاذ هذا القرار بالتنسيق وموافقة السلط المركزية، واشار إلى أنه تم خلال انعقاد اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث استعراض مستجدات الوضع الوبائي والصحي بالجهة إثر البلاغ الصادر عن وزارة الصحة والذي أفضى عن تقييم المرصد الوطني لأمراض الجديدة والمستجدة حصر 6 ولايات و26 معتمدية كمناطق ذات خطورة انتشار للفيروس

وأوضحت وزارة الصحة خلال بلاغها الصادر أمس الجمعة انه يتم تطبيق الاجراءات الامنية والصحة في المعتمديات المصنفة ذات خطورة انتشار مرتفعة والمعتمديات المجاورة لها عند الاقتضاء

وتم تصنيف معتمديات نابل وقربة وسليمان من ولاية نابل كمناطق ذات خطورة انتشار لفيروس “كورونا”