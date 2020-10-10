منوبة-كوفيد19: تسجيل18 حالة إصابة جديدة وارتفاع اجمالي الإصابات بالجهة إلى 350 حالة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم السبت، 18 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، توزعت على معتمديات منوبة، ووادي الليل، ودوار هيشر، والجديدة، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الجهة 350 حالة، وفق المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور.

وبيّنت قدور، في تصريح لـ”وت”، أنّه 347 شخصا يخضعون حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و 03 حالات للإيواء بالمستشفيات.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة (120 حالة)، ووادي الليل (64 حالة)،وطبربة (57 حالة)، ودوار هيشر (47حالة)، والمرناقية (30 حالة)، والجديدة (18حالة)، والبطان وبرج العامري (07 حالات بكل منهما).

وقد وردت ضمن نتائج اختبارات تقصي فيروس “كورونا” الصادرة اليوم، 4 اختبارات لأربعة نواب عن الجهة جاءت جميعها سلبية لتؤكد سلامتهم من عدوى الفيروس.

كما أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة اليوم باخضاع جثمان شاب من مواليد 1978، توفي اليوم بصفة مفاجئة بمعتمدية الجديدة، إلى التشريح واختبار “كوفيد 19″ للتأكدد أن كانت وفاته ناجمة عن الإصابة بالفيروس، وفق ما أفاد به مصدر أمني في تصريح لـ”وات”.

يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 532 اصابة بفيروس “كورونا”، من بينها 16 حالة وفاة (10 منها اثر فتح الحدود)، و167 حالة شفاء.