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قابس-كوفيد19: قرار بغلق معتمدية غنوش لمدة 15 يوما

2020/10/10 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

قرّرت اللجنة الجهوية لمجابهة كورونا بولاية قابس، في اجتماعها المنعقد اليوم السبت، بإشراف والي قابس، منجي ثامر، الغلق الفوري والمؤقت لمعتمدية غنوش لمدة 15 يوما وذلك لحماية المواطنين من خطر الانتشار السريع لفيروس “كورونا” وكسر حلقات العدوى المجتمعية، مع ضمان استمرارية العمل بالمؤسسات العمومية، والاقتصادية، والتربوية، والتكوينية، والاجتماعية، وتطبيق البروتوكولات الصحية الموضوعة للغرض.
وبيّنت اللجنة، في بلاغ أصدرته عقب الاجتماع، أنه سيتم تأمين مسالك التوزيع لمختلف المنتوجات والمواد الأساسية، وتكثيف العمل الرقابي لضمان توفير هذه المواد بالمعتمدية، فيما يخضع الدخول والخروج من والى معتمدية غنوش عند الضرورة القصوى إلى ترخيص استثنائي خاص من إدارة المؤسسة المعنية التي يرجع طالب الترخيص لها بالنظر.
وأرجعت اللجنة الجهوية لمجابهة “كورونا” اتخاذها هذا القرار، الذي أكدت انه قد تم اتخاذه بالتنسيق مع سلط الإشراف المركزية، إلى خطورة تنامي عدد الإصابات، وتسجيل حالات كبيرة للانتقال المجتمعي لفيروس “كورونا” المستجد بمعتمدية غنوش.

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