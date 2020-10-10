هام: النشرة المسائية لاخر تطورات الوضع الوبائي في كامل تراب الجمهورية..

*ولاية قفصة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحّة بقفصة، اليوم السبت، عن رصد 30 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجدّ بعدد من معتمديات الولاية، وذلك إثر صدور نتائج تحاليل 116 عينة أُجريت خلال الـ 24 ساعة الاخيرة بمخبر المركز الوطني لزرع الأعضاء بتونس العاصمة، وباحتساب هذه الحصيلة، والتي تعتبر الأعلى منذ بداية الجائحة، يرتفع عدد الإصابات التي لازالت حاملة للفيروس بالجهة إلى 205 إصابات تتوزّع على 7 معتمديات وهي قفصة الجنوبية، وقفصة الشمالية، والقطار، وزانوش، والرديف، وأم العرائس، والقصر.

*ولاية المهدية

صدرت اليوم السبت نتائج تحاليل مخبرية أجريت على 60 عينة لأشخاص اشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد بولاية المهدية، وأظهرت إصابة 14 شخصا بالفيروس، وتوزّعت الإصابات إلى 5 بمعتمدية المهدية، و4 بالشابة، و3 بسيدي علوان، إلى جانب إصابتين بمعتمدية السواسي.

كما سجلت الجهة21 حالة شفاء جديدة، ما يرفع العدد الجملي للمتعافين إلى 233 حالة.

وارتفع العدد الجملي للإصابات، منذ 8 مارس 2020 تاريخ ظهور أول إصابة، إلى 433، منها 190 حالة نشطة و10 وفيات

*ولاية قابس:

سجلت ولاية قابس 37 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد ، وذلك إثر إجراء66 تحليل تقص، أمس الجمعة، على عينات يشتبه في إصابة أصحابها بالفيروس، وتتوزع الاصابات الجديدة إلى 30 إصابة بمعتمدية غنوش، و3 اصابات بمعتمدية قابس الغربية، وإصابتين بقابس المدينة، وإصابة وحيدة بكل من معتمديتي قابس الجنوبية والمطوية.

ويبلغ العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية بالجهة 1180 شخصا من بين 1420 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس المستجد

*ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم السبت، 18 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، توزّعت على معتمديات منوبة، ووادي الليل، ودوار هيشر، والجديدة، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الجهة 350 حالة،.

ويخضع حاليا 347 شخصا لإجراء العزل الصحي الذاتي و 03 حالات للإيواء بالمستشفيات، وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة (120 حالة)، ووادي الليل (64 حالة)،وطبربة (57 حالة)، ودوار هيشر (47حالة)، والمرناقية (30 حالة)، والجديدة (18حالة)، والبطان وبرج العامري (07 حالات بكل منهما).

يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 532 اصابة بفيروس “كورونا”، من بينها 16 حالة وفاة (10 منها اثر فتح الحدود)، و167 حالة شفاء

*ولاية سيدي بوزيد

سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم السبت، حالة وفاة ثانية بفيروس “كورونا” بقسم “الكوفيد 19” بالمستشفى الجهوي ، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 13 حالة وفاة.

وتعود حالة الوفاة الأخيرة لشخص أصيل منطقة المكارم من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية، يبلغ من العمر 65 سنة ويعاني من بعض الأمراض.

* ولاية الكاف

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف عن تسجيل حالة وفاة جديدة وإصابة 38 شخصا بفيروس “كورونا” وذلك بعد ورود نتائج 77 تحليلا مخبريا بتاريخ 8 اكتوبر الجاري، وبذلك يرتفع عدد الوفيات بالجهة الى 14حالة منذ بداية الجائحة، كما ارتفع عدد الاصابات بالفيروس بدوره إلى 813 حالة مؤكدة منها 156 حالة لاتزال خاضعة للحجر الصحي