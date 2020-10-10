المشيشي: توزيع كمية كبيرة من التحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا وفتح تحقيق حول نشاط المخابر الخاصة

كشف رئيس الحكومة هشام المشيشي، اليوم، خلال نقطة إعلامية عقب زيارته قاعة عمليات الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا بثكنة الحرس الوطني بالعوينة أنه سيتم توزيع كمية كبيرة من التحاليل السريعة لترفيع طاقة إجراء التحاليل في المخابر العمومية والخاصة ودعم جهود تقصي فيروس كورونا.

وقال المشيشي “إنه سيتم خلال هذا الأسبوع ضخ كمية كبيرة من التحاليل السريعة بأسعار معقولة لاعتمادها من قبل الهياكل الاستشفائية والمخابر الخاصة من أجل تخفيف الضغط على المخابر العمومية التي ستواصل تقصي فيروس كورونا بالاعتماد على التحاليل المخبرية PCR والتي تتطلب وقتا أطول قبل التعرف على نتائج التحليل”.

من جهة أخرى، كشف رئيس الحكومة أنه طلب فتح تحقيق في شأن مخابر التحاليل الخاصة، مؤكدا بأن وزارة الصحة قامت بعديد الزيارات التفقدية لتلك المخابر الخاصة من أجل معاينة نشاطها واتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد المخالفين، في وقت اشتكى فيه عدد من المواطنين من ارتفاع كلفة التحاليل المخبرية التي تجريها بعض المخابر الخاصة.

واجتمع، اليوم السبت، رئيس الحكومة هشام المشيشي بوزراء الدفاع والداخلية والصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، والشؤون المحلية و البيئة، و24 واليا (شاركوا في الاجتماع عبر تقنية التواصل عن بعد) بقاعة عمليات الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا بثكنة الحرس الوطني بالعوينة للتباحث حول مستجدات الوضع الوبائي.