منوبة : إصابة استاذ جامعي بالكورونا في كلية الاداب منوبة والدروس ستستؤنف الاثنين القادم بشكل عادي

أكّد عميد كلية الاداب والفنون والانسانيات بمنوبة عبد السلام العيساوي ان الدروس ستستؤنف بشكل عادي بداية من بعد غد الاثنين وانه لا صحة لغلقها بسبب تفشي عدوى الكورونا بل تم تسجيل حالة اصابة وحيدة لاستاذ جامعي.

واوضح لصحفية مكتب وكالة تونس افريقيا للانباء بمنوبة أنّه على اثر ورود نتيجة تحليل خضع له استاذ جامعي بقسم العربية ايجابية اول امس الخميس تعطّلت مصالح الكلية جزئيا بغلق قسمي الاعلامية والعربية، والقيام بحملة تعقيم واسعة قامت بها بلدية منوب، كما تم التقصي الصحي الدقيق ، وتحديد محيط المصاب والمتعاملين معه من اداريين واساتذة وعملة وعددهم 20 شخصا تم اخضاعهم للحجر الصحي .

ياتي ذلك عقب اجتماع خلية الازمة بالكلية بحضور ممثلي نقابات المؤسسة والتي اقرت جملة التدخلات اللازمة لتجنب انتشار العدوى ومنها تكثيف التعقيم واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة وفق البروتوكول الصحي الجامعي.

من جهة ثانية استنكرت النقابة الأساسية لأساتذة كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة في بيان لها صدر امس الجمعة، التباطؤ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويق الحالة رغم علم عميد الكلية بملابسات المسألة منذ يوم الثلاثاء دون أي إعلام للاساتذة الذين واصلوا العمل والاجتماع يوم الأربعاء.

وحمّلت المجلس العلمي والعميد مسؤولية كل ما قد ينجر عن التباطؤ والإخلال، من نتائج سلبية على صحة الأساتذة والموظفين والعملة والطلبة داعين إلى التباحث في طريقة تأمين دروس ناجعة تراعي الظرف الصحي الحالي وتضمن الصحة والسلامة بخصوص حالة الكوفيد 19 بكلية الآداب ، داعين الاساتذة إلى ضرورة الالتزام بشروط البروتوكول الصحي.

يذكر ان العودة الجامعية بالكلية كانت بتاريخ 01 اكتوبر الجاري لكن حضور الطلبة كان ضعيفا ولم يفق ثلث الطلبة وفق عميد الكلية ، وفيما تتواصل عملية التسجيل بمختلف الاقسام فان عديد الطلبة في انتظار نتائج امتحانات التدارك التي من المنتظر ان تصدر قريبا بعد تأخّرها بسبب الوضع الوبائي .