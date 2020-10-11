سوسة: ضبط 10 اشخاص بهرقلة بصدد التحضير لعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة

تمكن اعوان مركز الحرس التابع للمنطقة البحرية للحرس الوطني بسوسة اليوم الاحد وبعد متابعة دقيقة من ضبط 10 اشخاص بصدد التحضير لعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة نحو إيطاليا، وذلك بشاطى “المدفون” من معتمدية هرقلة.

وافاد الناطق الرسمي للنقابة الاساسية للحرس البحري بسوسة كريم بالحوش في تصريح ل(وات) ان الاشخاص العشرة تتراوح أعمارهم بين 17 و30 سنة وجميعهم اصيلو ولاية القيروان.

واتضح بعد مزيد التحري والبحث ان من بين المجتازين الذين تم ايقافهم واعلام النيابة العمومية بشانهم شخص محل عديد مناشير التفتيش وذلك من أجل قضايا حق عام وعنف شديد.