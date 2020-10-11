صفاقس: تسجيل 68 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مقابل استقرار في عدد الوفيات

سجلت جهة صفاقس اليوم الأحد، 68 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للمصابين بالفيروس إلى 1540حالة منذ بداية انتشار الوباء.

وأوضحت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس في بلاغ أصدرته اليوم الأحد لتحيين الحالة الوبائية بالجهة، ان الاصابات الجديدة رصدت من ضمن 181 تحليلا أجريت امس السبت بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة.

وجاء في ذات البلاغ، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا بجهة صفاقس ليستقر عدد الوفايات في حدود 36 حالة منذ ظهور الجائحة الوبائية، مشيرا إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا المقيمين بأقسام العناية المركزة 6 حالات وعدد المقيمين بقسم كوفيد 19 يبلغ 29 حالة اما عدد المقيمين بالمصحات الخاصة فيبلغ 31 حالة.