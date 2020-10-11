طبيبة مختصة تحذر من تناول بعض الأدوية و المكملات الغذائية للحد من أعراض الاصابة بفيروس “كورونا” دون مراجعة الطبيب

حذرت الطبيبة المختصة في الأمراض الجرثومية ريم عبد الملك،اليوم الأحد، من تناول بعض الأدوية و المكملات الغذائية لدى ظهور علامات الاصابة بفيروس “كورونا” دون استشارة الطبيب.

يذكر أنه يقع على شبكات التواصل الاجتماعي تداول قائمة من الأدوية و المكملات الغذائية مثل الفيتامين “س” و “د” والزنك على شبكات التواصل الاجتماعي، ينصح بتناول كميات منها من قبل الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض الاصابة بفيروس “كورونا” بدعوى أنها تخفف من حدة هذه الأعراض.

وأكدت الدكتورة ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على أن كل الأدوية بما فيها المكملات الغذائية يمكن أن تشكل خطرا على صحة الانسان ان لم يقع تناولها بالطريقة والكمية الصحيحة التي يحددها الطبيب حسب الحالة الصحية لكل انسان وحسب سنه ووزنه وطوله ،مشددة على ضرورة مراجعة الطبيب قبل تناول أي دواء وبالكف عن الاستهانة بتناول الفيتامينات بطريقة عشوائية .

ولفتت الدكتورة الى أن المكملات الغذائية يقع خلطها بمواد طبية أخرى من الممكن أن تثير حساسية لدى بعض الناس ،كما أن تناول بعض الفيتامينات دون التأكد من أن الجسم يشكو نقصا منها قد يؤدي الى اصابة الانسان بالتسمم جراء تناوله لجرعات تفوق حاجياته الحقيقية ،قائلة : “ان الافراط في تناول الفيتامين “د” مثلا يؤدي الى تعكرات خطيرة جدا تصيب الكلى.”

وبينت الدكتورة أن مضادات الالتهاب و “الكورتكويد ” من بين الأدوية التي تزيد من تعكر حالات الاصابة بفيروس “كورونا” لدى تناولها.