فظيع: رافقته إلى المنزل فحاول اغتصابها وهددها بـ”موس”..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة1 بالإحتفاظ بشاب يبلغ من العمر 28 سنة من أجل محاولة اغتصاب فتاة بإستعمال العنف والتهديد و حمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة والتهديد به.

وفي تفاصيل الموضوع، أفاد الناطق الرسمي بإسم المحكمة جابر غنيمي في تصريح لموزاييك، أن الفتاة رافقت المظنون فيه إلى منزله بجهة بوحسينة بمحض إرادتها، لكن الأخير حاول إغتصابها باستعمال العنف والتهديد بإستعمال ‘موس’.

وأضاف أن الفتاة تصدّت له وطلبت منه الذهاب الى الصيدلية بعد أن تظاهرت بالإغماء، وعند وصولها إلى المكان استنجدت المتضررة بدورية أمنية كانت متواجدة هناك وتم إلقاء القبض على المعتدي.

ولفت غنيمي إلى إحالة المحضر الى الفرقة المختصة للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل لاستكمال الابحاث.