عاجل: مقاطعة كلية للدروس في مدرستين اعداديتين بهذه الولاية..

قاطع اليوم تلامذة المدرسة الإعدادية فوسانة 1 و المدرسة الإعدادية فوسانة 2 الالتحاق بمقاعد الدراسة رغم حضور الأساتذة معبرين عن مخاوفهم من سرعة انتشار فيروس كورونا بمقاعد الدراسة وذلك لتخوفهم من عدوى الكورونا و نقص وسائل تعقيم و الحماية و الوقاية من فيروس كورونا.

وحسب ما اكده حسين الرحموني كاتب عام نقابة التعليم الثانوي للتلفزة الوطنية فان عائلات معوزة بفوسانة التي سجلت 22 اصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الفيروس غير قادرة على شراء الكمامات و المعقم لابنائهم لديهم ثمن اقتناء الكمامات و السائل المطهر و طالب الجهات المعنية بالتدخل

و ستعقد جلسة بمندوبية التربية تحت إشراف مندوب التربية السيد منصف القاسمي و ستضم مختلف الأطراف المتدخلة لبحث حلول لهذا الأشكال.