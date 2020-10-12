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القصرين: رصد 22 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، أغلبها بالقصرين المدينة

2020/10/12 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

رصدت المصالح الصحية بجهة القصرين، مساء اليوم الإثنين، 22 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، بعد ورود نتائج تحاليل 64 عينة من المخبر المرجعي بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة.

وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات المسجلة بالجهة منذ بدء إنتشار وباء كوفيد ـ19 في تونس، إلى 297 حالة، مع تسجيل 13 حالة وفاة و128 حالة شفاء.

وتتوزع الإصابات المسجلة هذا المساء بين مدينة القصرين ب14 إصابة، ومعتمدية فوسانة ب6 إصابات، ومعتمدية سبيطلة بإصابتين، وفق ما أفاد به “وات”، كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة، الدكتور منصف المحمدي.

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