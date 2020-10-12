تسجيل 890 اصابة بفيروس كورونا في الوسط المدرسي

اعلنت وزارة التربية، الاثنين، ان عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد بالوسط المدرسي بلغ الى حدود يوم 10 اكتوبر 890 حالة مؤكدة منها 394 تلميذ و380 مربي و87 من اعوان تاطير و29 من العملة.

واكدت الوزارة في وثيقة حول الوضع الصحي في الوسط المدرسي الى حدود يوم 10 اكتوبر 2020، ان الاصابات التي شملت 406 مؤسسة تربوية لا تمثل سوى 0,01 بالمائة من العدد الجلي للعاملين في المؤسسات التربوية.

واضافت ان عدد الحالات المشتبه في اصابتها بالفيروس بلغ الى حدود نفس التاريخ 2466 حالة منها 1736 حالة في صفوف التلاميذ و545 في صفوف المربين و131 حالة في اعوان التاطير و54 في صفوف العملة.

وكان كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، قد حذر من إمكانية أن يهجر التلاميذ والأساتذة المؤسسات التربوية بدعوى أنها غير آمنة في ظل وجود نقص في معدات الوقاية فيما أكد مسؤول بوزارة التربية بأنها تحشد كل الإمكانيات والمساعدات لاستمرار التدريس وحماية الأسرة التربوية من خطر فيروس كورونا.

وأكد اليعقوبي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ردا على تعليق الدروس صباح اليوم الجمعة بساعة واحدة كاحتجاج على نقص مستلزمات الوقاية بأن هناك حالة ذعر وغضب في صفوف المدرسين والتلاميذ بسبب عدم إيفاء وزارة التربية بالتزاماتها في توفير معدات الوقاية لتأمينهم من عدوى هذا الفيروس.

وقال “نتيجة غياب شراكة حقيقية مع وزارة التربية نفذنا هذا الاحتجاج الرمزي لنلفت انتباه الرأي العام بأن ما تسوقه وزارة التربية حول الإمكانيات التي أعلنت عنها للتوقي من خطر الإصابة بفيروس كورونا هي مجرد أرقام خالية من كل محتوى وأنها مجرد ذر رماد على الأعين وأن الحقيقة مخالفة لتصريحاتها”