قفصة: تسجيل حالة وفاة بقفصة جراء الاصابة بفيروس كورونا ورصد ستّ إصابات جديدة بالفيروس

أعلنت الإدارة الجهوية للصحّة بقفصة، مساء الاثنين، عن تسجيل حالة وفاة بسبب كورونا، بالإضافة إلى رصد ستّ إصابات جديدة بهذا الفيروس بمعتمديات قفصة الجنوبية والرديف والمظيلة.

وقال المدير الجهوي للصحة بقفصة، سالم ناصري، لوكالة تونس افريقيا للانباء، إن مسنّا يبلغ من العمر 87 سنة توفّي أمس الاحد بقفصة الجنوبية، وأثبت تحليل أُجري على عيّنة له بمخبر التحاليل الجرثومية بقفصة، وصدرت نتيجته مساء الاثنين، إصابته بكورونا.

وبذلك، يرتفع عدد الوفيات بالولاية، بسبب هذا الوباء منذ بدء ظهوره في أوائل شهر مارس الماضي، إلى ثلاث وفيات بمعتمديتي قفصة الجنوبية والمتلوي.

كما كشفت نتائج تحاليل أُجريت بنفس المخبر خلال ال24 ساعة الأخيرة، على 20 عينّة لمشتبه بإصابتهم بهذا الفيروس، إصابة ستةّ أشخاص بمعتمديات قفصة الجنوبية والرديف والمظيلة بعدوى وباء كورونا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمصابين الذين لازالوا حاملين للفيروس بالجهة إلى 201 إصابة.

وتتوزع الإصابات، حسب آخر تحيين للوضع الوبائي بالجهة أعلنت عنه الادارة الجهوية للصحّة مساء أمس الاحد، على معتمديات قفصة الجنوبية ب140 إصابة والقطار ب23 إصابة وقفصة الشمالية ب15 إصابة والقصر ب12 إصابة والرديف بإصابتين وكذلك على أم العرائس وزانوش والمظيلة بمعدّل إصابة بكلّ معتمدية.

ويقيم سبعة مصابين بهذا المرض بالقسم المخصّص لإيواء مرضى كوفيد ـ 19 بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان، فيما يقيم بقية المصابين بمركزي الحجر الوجوبي بكل من المنستير والمهدية.