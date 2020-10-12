رئيس الحكومة يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء الايطالي

تلقى رئيس الحكومة، هشام المشيشي، مساء اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جيوسيبي كونتي.

وذكرت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن “كونتي جدٌد دعم إيطاليا المتجدد لتونس في كل المجالات، وخاصة في علاقتها مع الاتحاد الاوروبي وشركائها الأوربيين”، مؤكدا “ضرورة العمل المشترك والتنسيق الثنائي في مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية في المنطقة المتوسطية”.

وأعرب كونتي للمشيشي، وفق ذات المصدر، عن “عميق ارتياحه للمستوى الذي بلغته علاقات التعاون بين تونس وإيطاليا في كل المجالات، لا سيما وأن إيطاليا هي أول مستثمر في المجال الطاقي في تونس، التي تنتصب بها أكثر من 800 شركة إيطالية”.

من جهة أخرى، وجه رئيس مجلس الوزراء الإيطالي دعوة لرئيس الحكومة، هشام المشيشي، لزيارة إيطاليا في أقرب فرصة “لمزيد التشاور، وفتح ?فاق أرحب للتعاون الثنائي بين البلدين.”

كما تم التطرق خلال هذا الاتصال الهاتفي، حسب المصدر نفسه، إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الوضع في ليبيا.