الحبيب غديرة: البروتوكول المحين لمراسم دفن موتى كوفيد 19 يصدر اليوم الثلاثاء

أعلن عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، الحبيب غديرة، أن البروتوكول المحين لمراسم دفن المتوفين بفيروس كورونا، سيصدر اليوم الثلاثاء، قائلا إن “البروتوكول المحين يحتوي على اجراءات جديدة تستند إلى أنسنة عملية دفن ضحايا كوفيد19”.

وأوضح غديرة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هيئة الاعتماد الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي قامت بتحيين محتوى البروتوكول المتعلق بدفن المتوفين المصابين بكورونا، واحالته إلى اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد قصد النظر فيه والمصادقة عليه.

وألمح إلى امكانية تسليم جثامين المتوفين بسبب الاصابة بفيروس كورونا الى عائلاتهم شريطة الالتزام باجراءات وقائية معينة، حسب البروتوكول المحين لمراسم دفن موتى كورونا.

وينص البروتوكول المعمول به منذ بدء جائحة كورونا في تونس، على أن يتولى أعوان البلدية القيام بعملية الدفن وتعقيم القبر، دون تشريك عائلات المتوفين، وبحضور شخصين فقط من ذويهم أو ثلاثة على أقصى تقدير.

ويقوم الأعوان المكلفون بالدفن بتعقيم جثمان المتوفي ووضعه في كيس ثم يوضع في تابوت يتم تعقيمه، لينقل الى المقبرة في سيارة يتم تعقيمها بالكامل اثر عملية الدفن، وفق ما صرحت به سابقا المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية.

جدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية أكدت في الدليل الارشادي حول التعامل مع المتوفين بسبب كورونا على ضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة من قبل الأفراد المتفاعلين بصورة مباشرة مع جثة المتوفى، داعية الى خفض عدد المشاركين في مراسم الدفن والى صون واحترام كرامة الميت وتقاليده وطقوسه الدينية ورغبة أسرته في الدفن.