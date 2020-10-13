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باجة-كوفيد19: تسجيل إجمالي 116 حالة شفاء بالجهة

2020/10/13 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية باجة إجمالي 116 حالة شفاء من فيروس “كورونا” المستجد منذ إعادة فتح الحدود في شهر جوان المنقضي إلى غاية أمس الاثنين، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، المدير الجهوى للصحة، خميس الكعبي، في تصريح لـ”وات”.

وأضاف الكعبي، من جهة أخرى، أن عدد الحالات النشيطة بالجهة يبلغ حاليا 328 حالة منها 268 بمعتمديتي باجة الشمالية وباجة الجنوبية اللتين صنفتهما وزارة الصحة من ضمن المناطق ذات خطورة الانتشار المرتفعة للفيروس، حيث تقرر مؤخرا فرض حظر الجولان الليلي بهما.

يذكر أن فيروس “كورونا” المستجد أصاب منذ فتح الحدود التونسية (27 جوان المنقضي) وحتى أمس 460 شخصا في ولاية باجة وأسفر عن وفاة 16 شخصا أغلبهم من مدينة باجة.

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