سليانة : تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

ذكر المدير الجهوي للصحة بسليانة عبد الوهاب الهرابي لــ(وات) في تصريح بعد ظهر اليوم الثلاثاء انه تم تسجيل 5 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد حالات الإصابة بالجهة الى 143 حالة مؤكدة

واضاف أن الاصابات الخمس(4 نساء ورجل) تتوزع بين اصابة بسليانة المدينة واخرى بمكثر واصابتين ببوعرادة واصابة بقعفور لافتا الى من بين هاته الاصابات ما شمل إطارين شبه طبيين واطار طبي

وقال الهرابي ان عدد الحالات الايجابية والحاملة للفيروس بلغ لدى الاطارات الطبية و شبه الطبية منذ بداية الجائحة 23 حالة مؤكدة.

يشار الى ان ولاية سليانة سجلت منذ بداية انتشار الوباء 3 وفيات