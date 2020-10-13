بن عروس-كوفيد 19: تسجيل31 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة

أفاد مدير الصحة الوقائية ببن عروس، الدكتور فتحي اللطيف، اليوم الثلاثاء، بأن 31 إصابة جديدة أضيفت لسجل الإصابات بالجهة بعد صدور نتائج تحاليل مخبرية لأكثر من حوالي 120 عيّنة تمثّل آخر دفعة تم إرسالها إلى المخابر المرجعية المعتمدة.

وأوضح اللطيف، في تصريح لـ”وات”، انه تم التعامل مع الوحدات الصناعية التي تم مؤخرا اكتشاف حلقات عدوى فيها بحسب كل حالة سواء بالتدخل المباشر من قبل مصالح الطب الوقائي أو عن طريق التحاليل الخاصة التي قامت بها هذه المؤسسات.

وأضاف أنه تم تم في جميع هذه الوحدات فرض العزل الذاتي على كل الحالات الايجابية، ومحاصرة حالات العدوى، واتخاذ قرارات في بعضها بالغلق المرحلي، او بالعمل بشكل مخفف في البعض الآخر بعد إجراء التشخيص اللازم.

من جهة أخرى، تم اليوم تسجيل حالة وفاة جديدة لمسن يبلغ من العمر 71 عاما اصيل منطقة مرناق ومقيم منذ فترة بالمستشفى الجهوي بالياسمينات من ولاية بن عروس.