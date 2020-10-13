سيدي بوزيد: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا بالجهة إلى 17، بعد تسجيل حالتي وفاة الثلاثاء

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا بولاية سيدي بوزيد إلى 17، بعد وفاة شخصين آخرين، اليوم الثلاثاء، حسب ما أكده محمد زاهر الأحمدي، المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، في تصريح ل”وات”.

وأوضح أن التحاليل التي تم اجراؤها إثر وفاة مواطنين اليوم الثلاثاء، أثبتت إصابتهما بفيروس كورونا. وتخص الحالة الأولى مواطنا من معتمدية بئر الحفي (44 سنة)، والثانية مواطنا من سيدي بوزيد الغربية (69 سنة).

ويشار إلى أنه تم أيضا، الثلاثاء، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و55 حالة شفاء.

ويرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات منذ انتشار فيروس كورونا، إلى 753 حالة، منها 366 حالة شفاء، و17 وفاة.

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى بأعلى عدد من الإصابات ب415 حالة، ثم سيدي بوزيد الشرقية ب121 حالة، فالسبالة ب98 حالة، وبئر الحفي ب24 حالة، ثم اولاد حفوز وجلمة ب18 حالة، فالمكناسي والسوق الجديد ب13 حالة، والرقاب ب10 حالات، وسيدي علي بن عون ب7 حالات، ثم السعيدة ب5 حالات والمزونة ب4 حالات، وأخيرا منزل بوزيان بحالتين.