عاجل: ارتفاع عدد الاصابات بكوفيد-19 في الوسط المدرسي الى 1005 اصابة

سجلت وزارة التربية، يوم 12 اكتوبر، 115 اصابة جديدة بكوفيد-19 في المؤسسات التربوية، ليرتفع العدد الجملي للاصابات بالوسط المدرسي الى 1005 حالة مؤكدة.

وتتوزع حالات الاصابة، حسب وثيقة حول الوضع الصحي بالوسط المدرسي، الى حدود يوم 12 اكتوبر الجاري، نشرتها الوزارة على موقعها الرسمي، الى 441 تلميذ، و436 مربي، و96 من اعوان التاطير، و 32 من العملة.

كما شملت الاصابات، 492 مؤسسة تربوية، تمثل 8,05 بالمائة من العدد الجملي للعاملين في المؤسسات التربوية.

وبلغ عدد الحالات المشتبه في اصابتهم بالفيروس، حسب الوزارة، الى حدود نفس التاريخ 2662 حالة، منها 1874 حالة في صفوف التلاميذ، و588 حالة في صفوف المربين، و143 حالة في صفوف اعوان التاطير، و57 حالة في صفوف العملة.