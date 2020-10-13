وزير الداخلية من القصرين: القضاء وحده هو المؤهل دستوريا وقانونيا للفصل في حادثة وفاة مواطن داخل كشك بسبيطلة

قال وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، لدى زياته مساء اليوم الثلاثاء ولاية القصرين، عقب حادث وفاة مواطن بسبيطلة داخل كشك بعد تنفيذ قرار بلدي بهدمه، إن رئيس الحكومة كلفه بالتحول إلى سبيطلة وإعطاء تعليماته المباشرة للجهات المعنية “لمباشرة بحث حازم وجدي في هذه القضية، لتحديد المسؤوليات وإظهار الحقيقة كاملة”، حسب تعبيره.

وأوضح الوزير في تصريح ل”وات”، أن فرقة تعهدت بالتحقيق في حادثة سبيطلة، “وهي التي ستحدد المسؤوليات، وتحيل الأمر للقضاء، المؤهل وحده دستوريا وقانونيا للفصل في هذه القضية وإصدار الأحكام النهائية العادلة بشأنها”.

وأكد أن الأبحاث جارية، وأن زيارته للجهة، “هدفها، السهر، في حدود اختصاصه، على اجراء أبحاث أولية في كنف الحياد التام وتقصي الحقيقة وتحديد المسؤوليات”، مضيفا أنه استمع إلى مختلف مكونات المجتمع المدني بجهة القصرين، وتعرف على مطالبهم ومواقفهم.

وبخصوص قرار إقالة والي الجهة، محمد سمشة، قال شرف الدين “إن هذا القرار لا يخص وزير الداخلية، بل هو من صلاحيات رئيس الحكومة، المخول وحده لاتخاذ مثل هذا القرار”، مبينا أن قدومه للجهة “كان لأجل الفاجعة التي جدت فجر اليوم بسبيطلة لا غير”، وفق تصريحه.

من ناحيته، وصف وزير الشؤون المحلية والبيئة، مصطفى العروي، حادثة وفاة كهل بسبيطلة فجر اليوم الثلاثاء داخل كشك أثناء تنفيذ قرار بلدي بهدمه، ب”الحادثة الأليمة”، مؤكدا أن تحقيقا قضائيا فتح في الغرض، “وسيتم تحميل المسؤوليات، وسيكون القانون هو الفيصل في الموضوع”.

يشار الى أن وزيري الداخلية، توفيق شرف الدين، والشؤون المحلية والبيئة، مصطفى العروي، أديا مساء اليوم زيارة لمقر ولاية القصرين للوقوف على حيثات حادثة وفاة كهل داخل كشك بسبيطلة أثناء تنفيذ قرار بلدي بهدمه، وللإشراف على جلسة أمنية عقدت للغرض.