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مدنين: تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس “كورونا” وارتفاع حالات الشفاء الى 313 حالة

2020/10/14 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت ولاية مدنين، مساء أمس الثلاثاء، 5 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد على إثر تلقي الإدارة الجهوية للصحة نتائج تحاليل 53 عينة، ليرتفع بذلك عدد الأشخاص الحاماين للفيروس الى 140 شخصا، وفق كاهية مدير الصحة الاساسية، زيد العنز.

وأضاف الدكتور العنز، في تصريح لـ(وات)، أن الجهة سجلت مقابل حالات الإصابة، 12 حالة تعافي جديدة من الفيروس، ما رفّع في عدد حالات الشفاء الى 313 حالة.
وتتوزع الاصابات الجديدة، بحسب المصدر ذاته، الى 4 اصابات بجزيرة جربة، 3 منها بحومة السوق، واصابة بميدون، فيما سجلت الاصابة الخامسة بمعتمدية بن قردان لدى عون صحة، ليرتفع عدد الاصابات الجملية في قطاع الصحة بين اطباء وممرضين وعملة الى 18 إصابة.

وتتوزع حالات الشفاء، الى حالتين بكل من معتمديات حومة السوق، وميدون، واجيم، وسيدي مخلوف، ومدنين الشمالية، وحالة شفاء واحدة بكل من بن قردان ومدنين الجنوبية.

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