المهدية-كوفيد 19: تسجيل 8 إصابات جديدة واقرار اجراءات جديدة لتطويق الفيروس في عمادة وادي باجة الشمالية بسيدي علوان

انخفض معدل الإصابات اليومية بفيروس “كورونا”، اليوم الأربعاء، في ولاية المهدية، بتسجيل 8 إصابات فقط، في أدنى حصيلة منذ تفشي الوباء إثر إعادة فتح الحدود في جوان المنقضي، بحسب مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة سمير لحول.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى إصابتين بكل من معتمدية المهدية والشابة وبومرداس، وإصابة واحدة لمعتمديتي رجيش وقصور الساف.

وأصدرت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، اليوم، قرارات جديدة لتطويق الفيروس في عمادة وادي باجة الشمالية من معتمدية سيدي علوان التي تعتبر منطقة ذات خطورة مرتفعة لانتشار الفيروس.

وتمثّلت القرارات في رفع الكراسي والطاولات بكل المقاهي الكائنة بالمنطقة المذكورة ومنع التجمعات لمدّة 10 أيام، ومنع سائقي النقل الريفي من دخول منطقة أولاد الصغير (تابعة لنفس العمادة)، وتشديد المراقبة، والحرص على التطبيق الصارم لمقتضيات البروتوكول الصحي بالمدرسة الابتدائية “الخضارة” والمساجد ومكتب البريد بالمنطقة.

وشهدت المنطقة، التي تستهدفها هذه القرارات، ارتفاعا في عدد الإصابات خاصة بأولاد الصغير التي عرفت عدوى عائلية طالت خمسة أشخاص.

وارتفع العدد الجملي للإصابات بولاية المهدية، منذ مارس المنقضي، إلى 488 منها 13 وفاة و266 شفاء فيما لايزال 207 أشخاص يحملون الفيروس منهم 22 في المستشفيات (9 بقسم الإنعاش و13 بوحدة كوفيد+).