تطاوين: تسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا” في معتمدية رمادة من جملة 6 إصابات جديدة

سجّلت ولاية تطاوين، اليوم الاربعاء، 6 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، منها أول حالة تم رصدها برمادة، و3 حالات جديدة بتطاوين الشمالية، وحالتين بتطاوين الجنوبية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة، الطيب شلوف.

وارتفع، عدد الاصابات بفيروس “كورونا” بالجهة منذ اعادة فتح الحدود في 27 جوان الماضي والى غاية اليوم، الى 196 اصابة، وفق ما أوضحه ذات المصدر في تصريح لـ(وات)، مشيرا الى أن الحالة الجديدة المسجلة في رمادة تم نقلها الى قسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين وحالتها مستقرة.

وتفيد الاحصائيات التي نشرتها الادارة الجهوية للصحة المتعلقة بتحيين الوضع الوبائي بالجهة، بأن عدد الحاملين لفيروس “كورونا” يبلغ 18 حالة.

وتتوزع هذه الحالات، الى 10 حالات في معتمدية تطاوين الشمالية، و4 حالات في معتمدية تطاوين الجنوبية، وحالة وحيدة في كل من بني مهيرة وغمراسن ورمادة وذهيبة، مقابل خلو معتمديتي البئر الاحمر والصمار من هذا الوباء. كما ارتفع عدد حالات الشفاء الى 170 حالة وعدد الوفايات الى 8 .