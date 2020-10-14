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سيدي بوزيد-كوفيد19: تسجيل 36 حالة اصابة جديدة

2020/10/14 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، 36 حالة اصابة جديدة بفيروس “كورونا”المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات في الجهة الى787 حالة مؤكدة منذ بداية الجائحة، بحسب المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد محمد الزاهر الأحمدي.

وبيّن الاحمدي، في تصريح لـ”وات”، أن الاصابات الجديدة سجّلت إثر ورود نتائج 104 عيّنات تحليل تم رفعها للمخبر العسكري المنتصب بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.

وارتفع عدد الوفيات بالجهة الى 18 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة أمس الثلاثاء، حالتان في سيدي بوزيد وحالة في ولاية صفاقس لأحد ابناء الجهة، كما ارتفع عدد حالات الشفاء بالجهة الى 425 حالة اثر تسجيل 59 حالة شفاء جديدة.

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