عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس تقلص الى 4ر546 مليون دينار مع موفي سبتمبر 2020 – المرصد الوطني للفلاحة

تقلص عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس، مع موفي سبتمبر 2020 الى 4ر546 مليون دينار مقابل عجز ناهز 5ر1114 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2019 ، وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة.

واضاف المرصد ، في بلاغ حول الميزان التجاري الغذائي – اكتوبر 2020 ، ان نسبة تغطية الواردات بالصادرات بلغت 1ر87 بالمائة مقابل 74 بالمائة ، مع موفي شهر سبتمبر 2019، وقد ارتفعت صادرات زيت الزيتون في وقت زادت فيه شراءات البلاد من الحبوب.

وارتفعت قيمة الصاردات الغذائية بنسبة 2ر16 بالمائة مقابل انخفاض الواردات بنسبة 3ر1 بالمائة وطال التراجع رغم تحسن صادرات زيت الزيتون عدة منتوجات اخرى من بينها القوارص بفعل نقص الانتاج ومنتوجات الصيد البحري والتمور تحت تاثير جائجة كوفيد -19.

وسجلت قيمة صادرات زيت الزيتون ارتفاعا الى 6ر1822 مليون دينار، مع موفي سبتمبر 2020 ، مقابل 1022 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2019 ، مستحوذة على 5ر49 بالمائة من مجموع الصادرات الغذائية وقد صدرت تونس 3ر350 الف طن من الزيت مما فاق التوقعات.

وتراجعت أسعار زيت الزيتون، مع موفي سبتمبر 2020 ، بنسبة 9ر31 بالمائة و تقلصت اسعار القوارص المصدرة 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 مع ارتفاع لاسعار منتجات الصيد البحري بنسبة 6ر4 بالمائة علما وان صاردات الطماطم ارتفعت بنسبة 2ر19 بالمائة.

واستحوذت الواردات الغذائية على 2ر11 بالمائة من جملة واردات البلاد وقد تراجعت مع موفي سبتمبر 2020، بنسبة 3ر1 بالمائة لتبلغ 3ر4226 مليون دينار من بينها 2068 مليون دينار خصصت للحبوب مما يعد ارتفاعا بنسبة 6ر13 بالمائة مقارنة مع موفي سبتمبر 2019.

ولاحظ المرصد ان وردات الحبوب مثلت 9ر48 بالمائة من الواردات الغذائية لتونس مقابل 5ر42 بالمائة خلال نفس الفترة من 2019 وقد خصصت لشراء القمح بقيمة 3ر1255 مليون دينار (7ر60 بالمائة من واردات الحبوب).

وسجل معدل سعر توريد القمح الصلب ارتفاعا بنسبة 1ر7 بالمائة في حين تراجع متوسط أسعار القمح اللين بنسبة 9ر6 بالمائة وانخفضت قيمة الزيوت النباتية بنسبة 2ر15 بالمائة لتبلغ 9ر335 مليون دينار.

وسجلت واردات السكر انخفاضا في الكميات بنسبة 1ر32 بالمائة مع موفي سبتمبر 2020 مقابل ارتفاع في الاسعار بنسبة 1ر2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2019 وانخفضت واردات اللحوم بنسبة 9ر56 بالمائة على المستوى الكمي و3ر59 بالمائة على مستوى القيمة .

ولاحظ المرصد ، في سياق متصل، تسجيل ارتفاع في واردات الحبوب الى جانب زيادة ملموسة في اسعار كل من القمح الصلب والزيوت النباتية والسكر.