القصرين/كورونا: 24 إصابة جديدة من جملة 50 تحليلا

سجلت ولاية القصرين، مساء اليوم الإربعاء، 24 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، بعد صدور نتائج تحاليل 50 عينة تم تحليلها في المخبر المرجعي بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة، وفق ما أفاد به “وات”، كاهية مدير الصحة الأساسية بالقصرين، الدكتور منصف المحمدي.

وبين المحمدي في تصريحه أن من بين العينات التي صدرت إيجابية، عينة تخص مسنا أصيل معتمدية سبيبة توفي اليوم بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بالقصرين.

يشار إلى أن حصيلة الإصابات بفيروس “كورونا” التي تم رصدها بجهة القصرين منذ بدء الجائحة في مارس 2020، ارتفعت إلى 345 حالة، موزعة بين 140 حالة شفاء و190 حالة نشيطة، باحتساب ال24 حالة المسجلة هذا المساء، إضافة إلى 15 حالة وفاة.