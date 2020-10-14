بنزرت: المدير الجهوي للصحة بالنيابة يؤكّد فتح تحقيق بشأن اختفاء جثمان من المستشفى الجهوي في منزل بورقيبة

أكّد المدير الجهوي للصحة بالنيابة في بنزرت محمد البكري أن إدارته تولّت فتح بحث إداري بشأن “اختفاء” جثمان مواطن بالمستشفى الجهوي في مدينة منزل بورقيبة.

وأوضح في تصريح اليوم لمراسل (وات) انه تمّ إيفاد فريق مراقبة للتحقيق في الواقعة وتحديد المسؤوليات،مشيرا إلى أنه تم العثور على الجثمان المفقود حيث تبين ان العاملين ببيت الأموات اخطاو في تحديد جثمان المتوفي اصيل منطقة منزل بورقيبة والتي تم دفنه أمس بمنطقة سجنان بينما لا يزال جثمان المتوفّى الآخر أصيل منطقة سجنان محفوظا بقسم الأموات بمستشفى منزل بورقيبة ، وسيتم عقب استيفاء التحقيقات اتّخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.

يذكر أن والي بنزرت محمد قويدر كان قد دعا في وقت سابق اليوم الإدارة الجهوية للصحة بفتح تحقيق إداري بشان ” اختفاء” جثمان مواطن توفي أمس الثلاثاء من قسم الأموات بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة وتحديد المسؤوليات، مبرزا في مراسلة لهذه الإدارة استياء الجميع في الجهة من هياكل رسمية ومكوّنات المجتمع المدني ولاسيما عائلة المتوفي من حصول هذه الحادثة.

وقام في ذات الاطار بمراسلة وزيري الداخلية والصحة للإذن لمصالحهم المختصة قصد اجراء التحقيقات اللازمة في الغرض.