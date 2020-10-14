المنستير: سحب أكثر من 65 بطاقة مهنية لسواق بسبب عدم ارتدائهم الكمامة

سجلت ولاية المنستير منذ غرة أكتوبر الجاري، وإلى غاية اليوم الاربعاء، سحب أكثر من 65 بطاقة مهنية لسائقي سيارات الأجرة “لواج” أو سائقي نقل جماعي أو سائقي حافلات سياحية أو النقل المنتظم، لعدم ارتدائهم الكمامة، “وهو رقم مهمّ”، وفق ما أفاد به اليوم، والي المنستير، أكرم السبري.

وأوضح الوالي في تصريح صحفي على هامش اجتماع اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مساء اليوم بمقر ولاية المنستير، أنّ جميع هذه القرارات صادرة لمدّة شهر، غير أنّه مع تقديم مطلب اعتذار، فإنهّ يقع مراجعة قرار السحب إلى 15 يوما.

وأصدر والي المنستير في إطار متابعة تطبيق قرارات اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المتعلقة بإجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد وفرض حظر الجولان، 35 قرار غلق لمحلات مفتوحة للعموم، من بينها 17 قرار غلق لمقاه ومطاعم، و11 قرار غلق لمحلات تجارية، وهي قرارات تتعلق بعدم احترام البروتوكولات الصحية واستعمال الشيشة (النرجيلة) وألعاب الورق وعدم احترام التباعد الجسدي.

وتشمل قرارات الغلق 7 قرارات بسبب فتح محلات مفتوحة للعموم في خرق لحظر الجولان، وتحرير محاضر عدلية ضدّ أكثر من 85 شخصا خرقوا قانون الطوارئ لتنقلهم بدون ترخيص أو أنّهم ليسوا من ذوي الأعمال الليلية أو بدون حالة طارئة، حسب ذات المصدر.