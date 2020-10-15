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الحرس الديواني يحجز 15826 خرطوشة سجائر و693 كغ معسل بمنزل عون تابع لمصنع التبغ بالقيروان

2020/10/15 أخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أعلنت الادارة العامة للديوانة عن ايقاف أحد أعوان مصنع التبغ بالقيروان واحالته على القضاء، بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، اثر حجز 15826 خرطوشة سجائر و693 كغ معسل في منزله بقيمة جملية تناهز 500 ألف دينار.
وأشارت الديوانة، في بلاغ أصدرته الخميس، الى خفر البضاعة والشاحنة الادارية التي كان يستعملها هذا العون للغرض إلى مقر الفرقة قصد تحرير محضر في الغرض.
وأوضحت الديوانة أن العون المذكور كان مكلفا باستلام السجائر المحجوزة لدى مصالح الديوانة بالجنوب التونسي واحالتها لمصنع التبغ بالقيروان على متن شاحنة إدارية تابعة للمصنع، إلا أنه يقوم بتغيير أنواع السجائر موضوع الاحالة بسجائر أخرى متدنيّة النوع والقيمة ويخزّن السجائر المختلسة بمنزله قبل التفويت فيها في السوق الموازية.
وأكدت معاينة المعني بالأمر، بعد نصب كمين له أمام محل سكناه بالقيروان، أمس الأربعاء، بصدد افراغ 6764 خرطوشة من السجائر و305 كلغ من المعسل من شاحنة ادارية تابعة لمصنع التبغ بالقيروان، وشحن كمية أخرى من السجائر كانت مخفية بمنزله تناهز 9062 خرطوشة و388 كلغ معسل.

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