منوبة: تسجيل حالة وفاة بفيروس “كورونا” بدوار هيشر

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الخميس، حالة وفاة إضافية جراء فيروس “كورونا” بمعتمدية دوار هيشر، غير مدرجة بسجل حاملي الفيروس بالجهة، وفق تاكيد رئيس بلدية دوار هيشر مختار الغربي ل(وات)

وتتعلق الوفاة، بمسن يبلغ من العمر 74 سنة اعلمت عائلته عن وفاته اليوم بمستشفى عبد الرحمان مامي باريانة وثبتت إصابته بفيروس “كورونا” بعد اخضاعه لاختبار كوفيد 19.

ويجري حاليا الاعداد بالتنسيق بين بلدية دوار هيشر والادارة الجهوية للصحة لجلب الجثمان ودفنه بمقبرة سيدي بوشوشة بجبل عمار باعتماد البروكول الصحي المعمول به

يذكر أنه بتسجيل حالة الوفاة الجديدة يبلغ عدد ضحايا فيروس “كورونا” بالجهة الى 27 حالة اغلبهم من المسنين، 22 منهم توفوا منذ فتح الحدود في جوان الماضي وعدد منهم غير مدرجين بسجل حاملي الفيروس، وفق تحيين الإدارة الجهوية للصحة اليوم