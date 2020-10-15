هام: اخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

*ولاية سيدي بوزيد:

سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الخميس، 29 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” و10 حالات شفاء، وذلك بعد ورود نتائج 89 عينة، وبذلك يرتفع العدد الجملي للإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 816 حالة 25 منها حالة مستوردة والباقي محلية، ويرتفع عدد حالات الوفاة إلى 18 حالة فيما بلغ اجمالي حالات الشفاء 435 حالة.

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الاولى في اعلى عدد للإصابات بـ438 حالة، ثم سيدي بوزيد الشرقية بـ127 حالة، تليها السبالة بـ 98 حالة، ثم بئر الحفي 25 حالة ثم اولاد حفوز والمكناسي 22 حالة في كل منهما، ثم جلمة 21 حالة تليها معتمدتي السوق الجديد والرقاب بـ19 حالة لكل واحدة.

*ولاية بن عروس

سجلت الجهة الصحية ببن عروس 98 تحليلا إيجابيا جديدا بفيروس “كورونا” المستجد منها 11 إصابة وافدة لمقيمين بمركز الحجر الصحي الإجباري ببرج السدرية جنوب العاصمة، فضلا عن تسجيل 5 حالات وفاة بسبب الفيروس خلال الـ48 ساعة الماضية تتوزع إلى اثتنين بمدينة رادس، وحالة واحدة بكلّ من نعسان، و فوشانة، وحمام الأنف

*ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الخميس، حالة وفاة إضافية جراء فيروس “كورونا” بمعتمدية دوار هيشر، غير مدرجة بسجل حاملي الفيروس بالجهة، وتعود لمسنّ (74 سنة) اعلمت عائلته عن وفاته اليوم بمستشفى عبد الرحمان مامي باريانة وثبتت إصابته بفيروس “كورونا” بعد اخضاعه لاختبار كوفيد 19، وباحتساب هذه الحالة يرتفع عدد ضحايا الفيروس بمنوبة الى 27 حالة وفاة اغلبها في صفوف المسنين، 22 منهم توفوا منذ فتح الحدود في جوان الماضي وعدد منهم غير مدرج بسجل حاملي الفيروس.

*ولاية صفاقس

سجّلت ولاية صفاقس، اليوم الخميس، 90 حالة ايجابية جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، من مجموع 188 تحليلا أجري امس الاربعاء بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة وبعض المخابر الخاصة، وبذلك يرتفع العدد الجملي للمصابين بالفيروس في الجهة الى 1874 حالة منذ ظهور الجائحة الوبائية..

وبخصوص عدد الوفيات، أورد آخر تحيين للادارة الجهوية للصحة أن الجهة سجلت امس الاربعاء حالة وفاة جديدة، ارتفع معها العدد الجملي للوفيات الى 43 حالة منذ بداية انتشار الوباء،

*ولاية زغوان

سجّلت ولاية زغوان، اليوم الخميس، 4 إصابات جديدة بفيروس”كورونا”، ليرتفع بذلك إجمالي الاصابات بالجهة إلى 338 حالة، 28 حالة منها لدى إطارات طبية وشبه طبية، كما سجلت الجهة حالتي وفاة جراء الفيروس، لرجل من منطقة جرادو وامرأة من مدينة زغوان كانا يقيمان بوحدة “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بزغوان منذ أسبوع، وبذلك يرتفع عدد الوفيات بالجهة الى 14 حالة منذ إعادة فتح الحدود في 27 جوان الفارط.

*ولاية المهدية

ارتفع العدد الجملي للإصابات بفيروس “كورونا” في ولاية المهدية إلى 510 حالة منذ بداية الجائحة (منها 289 حالة شفاء و207 حالات نشطة)، وذلك بعد تسجيل 21 إصابة جديدة اليوم الخميس توزّعت إلى 9 بمعتمدية المهدية من بينهم عوني صحة بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر ومرب بإحدى المدارس الابتدائية، و4 إصابات في معتمدية الجم، و3 ببومرداس، وحالتين بالشابة منهما عون صحة بالقطاع الخاص، وإصابة واحدة بكل من قصور الساف، وسيدي علوان وأولاد الشامخ.

كما سجّلت الجهة وفاة مصاب أصيل منطقة بومرداس مقيم بقسم الانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر منذ 19 سبتمبر 2020 ليرتفع العدد الجملي للوفيات بسبب الفيروس إلى 14 حالة منذ بداية انتشار الوباء في مارس المنقضي.

*ولاية الكاف

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الخميس عن تسجيل حالة وفاة جديدة وإصابة 30 شخصا بفيروس “كورونا”، وذلك إثر صدور نتائج تحاليل 69 عيّنة أجريت بتاريخ 12و13 اكتوبر، بما يرفع العدد الجملي للوفيات في الجهة إلى 18 حالة وفاة وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهور الوباء إلى غاية اليوم إلى 936 حالة

*ولاية باجة

سجلت ولاية باجة أمس الأربعاء 23 حالة اصابة جديدة بالفيروس منها 16 حالة بباجة، و4 بمعتمدية مجاز الباب و3 بمعتمدية عمدون، من جملة 63 تحليلا تم اجراؤه، في انتظار نتائج 43 تحليلا جديدا، وبذلك يرتفع اجمالي عدد الاصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة في الجهة الى 537 اصابة منها 468 حالة اصابة منذ جوان المنقضي، فيما بلغ عدد المتعافين حتى 13 اكتوبر الجاري 116 شخصا.

وسجلت الجهة أمس أيضا حالة وفاة جراء الفيروس بباجة الجنوبية بلغ معها إجمالي حالات الوفاة منذ بداية الجائحة 17 حالة.

*ولاية قابس

أثبتت نتائح 59 تحليلا سريعا لتقصي فيروس “كورونا” أجريت بمركز الصحة الأساسية بغنوش من ولاية قابس من قبل فريق طبي عسكري مختص وفريق صحي من الجهة، إصابة 11 شخصا بالفيروس.

وكانت الجهة قد سجلت في وقت سابق اليوم 21 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” بعد صدور نتائج 83 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بالفيروس، ليبلغ بذلك اجمالي الحالات المسجلة بالجهة اليوم 32 حالة.