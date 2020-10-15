قابس :التحاليل السريعة تثبت اصابة 11 شخصا من غنوش بفيروس كورونا

قالت رئيسة مصلحة الإعلام والمكلفة بالبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس سعاد اليحياوي في تصريح لمراسل ” وات ” انه تم اليوم بمركز الصحة الأساسية بغنوش إجراء 59 تحليلا سريعا من قبل فريق طبي عسكري مختص وفريق صحي من الجهة على أشخاص يحملون علامات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وأن 11 تحليلا كانت نتيجتها ايجابية وأثبتت إصابة أصحابها بذلك الفيروس.

وكانت الإدارة الجهوية للصحة بقابس تلقت اليوم نتيجة 83 تحليلا أجريت بمخابر كوفيد 19على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا وقد أثبتت هذه التحاليل اصابة 21 عينة بفيروس كورونا.

وقد توزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا 07 إصابات بغنوش و06 إصابات بقابس الجنوبية و03 إصابات بكل من الحامة والمطوية وإصابتين بمطماطة الجديدة.