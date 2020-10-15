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سيدي بوزيد : 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد

2020/10/15 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الخميس، ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أكده المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد محمد زاهر الاحمدي في تصريح لـ(وات).
وتعود الوفيات إلى مواطنين إثنين من أصيلي معتمدية سيدي بوزيد الغربية ومواطن من معتمدية جلمة توفي بالمستشفى الجهوي بالقيروان.
ويرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات بالجهة منذ انتشار فيروس كورونا الى 21 حالة من بين 819 إصابة جملية منها 435 حالة شفاء .
وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الاولى في أعلى عدد للإصابات بـ 440 حالة، ثم سيدي بوزيد الشرقية بـ127 حالة ثم السبالة بـ 98 حالة ثم بئر الحفي 25 حالة ثم أولاد حفوز والمكناسي وجلمة بـ 22 حالة ثم السوق الجديد والرقاب بـ19 جالة.

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