عاجل: تمديد حظر التجول الليلي بكامل معتمديات هذه الولاية لمدة 10 أيام إضافية

قررت والية سوسة رجاء الطرابلسي، مساء اليوم الخميس، في نطاق السعي إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، التمديد في حظر التجول على الأشخاص والعربات بكامل معتمديات الولاية لمدة 10 أيام إضافية من الساعة الثامنة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا.

وتم اتخاذ هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن ولاية سوسة مساء اليوم الخميس، بالتنسيق مع السلطات المركزية وعملا بالتوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقد يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت والية سوسة قررت منع جولان الأشخاص والعربات بكافة معتمديات الولاية من الساعة الثامنة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا، وذلك لمدة 15 يوما بداية من يوم 1 أكتوبر 2020.

واستثنت والية سوسة من حظر التجول، وفق ذات البلاغ، القطاعات الحيوية والحساسة والحالات الاستثنائية، على غرار القطاع الصحي وخدمات البريد وأسواق الجملة والفلاحين والعملة الفلاحيين والشركات والمؤسسات الاقتصادية والمنشآت العمومية والخاصة للقطاعات الحيوية وذلك الى جانب المؤسسات الإعلامية والصحفية.