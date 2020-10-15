سوسة :عدد الإصابات بكورونا بلغ 3681 إصابة

اعلنت رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة حفصية العذاري ان ولاية سوسة سجلت اليوم الخميس 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا اظهرتها نتائج تحاليل عينات تم رفعها يوم امس الأربعاء

واضافت العذاري في تصريح اعلامي بثته الصفحة الرسمية لولاية سوسة مساء اليوم الخميس ان مصالح الإدارة الجهوية للصحة بسوسة تلقت اليوم كذلك عدد ا من التحاليل التي تم فحصها بمخابر خاصة في الأيام الماضية مشيرة الى ان نتائج هذه التحاليل ادت الى ارتفاع عدد الإصابات المكتشفة بولاية سوسة الى 3681 إصابة .

وبينت ان التحاليل التي تم رفعها منذ يوم 24 سبتمبر أظهرت حصول 21 إصابة جديدة وذلك الى جانب 35 حالة جديدة كشفتها نتائج تحاليل تم رفعها يوم 8 أكتوبر

كما أظهرت التحاليل التي تم رفعها يوم 9 أكتوبر حصول 32 حالة جديدة و20 حالة كشفتها نتائج تحاليل اجريت يوم 10 أكتوبر وذلك فضلا عن 27 حالة كشفتها نتائج تحاليل يوم 12 أكتوبر.

وخلصت رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة الى ان الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت بعد احتساب هذه الأرقام الجديدة مؤكدة ان 1187 مصابا انهوا فترة الحجر الصحي بينما لايزال 107 مريضا بكورونا يقيمون بمستشفيات الولاية العمومية ومصحاتها الخاصة مضيفة ان ولاية سوسة سجلت اليوم 4 وفيات جديدة ليرتفع عدد المتوفين بسبب كوفيد 19 الى 92 وفاة .