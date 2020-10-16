عاجل: تمديد حظر الجولان في المنستير وفرض الحجر الصحي على جميع المسنّين

قرر والي المنستير اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020، التمديد في حظر الجولان بداية من يوم الجمعة 16 اكتوبر 2020 وإلى غاية يوم 30 أكتوبر 2020.

كما قرر فرض الحجر الصحي على المسنين الأكثر من 75 سنة و كذلك المواطنين الذي يتراوح سنهم ما بين 65 سنة و 75 سنة والمصابين بمرض مزمن.

كما تقرر ”مزيد الصرامة في تطبيق البروتوكول الصحي بالنزل و المقاهي و المطاعم و قاعات الشاي مع الاقتصار على نسبة 50 % من طاقة الاستيعاب و منع جلوس اكثر من شخصين بالطاولة الواحدة”.

إضافة إلى مواصلة تعليق انتصاب الأسواق الأسبوعية لمدة 15 يوما ومواصلة غلق الحمامات و الملاهي و العلب الليلية.