نابل: تسجيل 3 حالات وفاة بفيروس كورورنا في يوم واحد

أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، عمر السليمي، بأنه تم، اليوم الجمعة، تسجيل 3 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 41 حالة وفاة.

وأوضح السليمي، مساء الجمعة في تصريح لمراسلة “وات”، أن حالة الوفاة الأولى تعود لرجل أصيل معتمدية سليمان يبلغ من العمر 53 سنة، وكان يقيم منذ يوم 18 سبتمبر الفارط بالمستشفى المحلي بسليمان ثم تم نقله إلى المستشفى العسكري بتونس العاصمة أين توفي، وتعود حالة الوفاة الثانية إلى رجل يبلغ من العمر 57 سنة، وهو أصيل معتمدية دار شعبان الفهري.

وأضاف أن حالة الوفاة الثالثة تعود لرجل أصيل معتمدية قربة يبلغ من العمر 90 سنة، وتوفي بمنزله، ثم تم نقل الجثة الى المستشفى المحلي بقربة، حيث تم اجراء تحليل مخبري أثبت إصابته بفيروس كورونا.