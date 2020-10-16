عاجل: إصدار بطاقة ايداع في حق سائق الجرافة المستعملة في عملية هدم كشك راح ضحيتها مواطن بسبيطلة

وجّه، اليوم الجمعة، قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، المتعهد بقضية مقتل عبد الرزاق الخشناوي الذي توفي الثلاثاء الفارط بسبيطلة تحت أنقاض كشك ابنه أثناء تنفيذ قرار بلدي بهدمه، تهمة القتل العمد لسائق الجرافة المستعملة في عملية الهدم مع إصدار بطاقة ايداع في حقه، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين رياض النويوي.

وأضاف النويوي، في تصريح لـ(وات)، أن القاضي وجّه تهمة المشاركة في القتل العمد لكل من رئيس بلدية سبيطلة، ورئيس مركز منطقة الأمن الوطني بسبيطلة، مع تركهما في حالة سراح، في حين أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة لنفس التهمة.

وأكد ذات المصدر أن الابحاث لا تزال جارية مع بقية الأطراف المتدخلة في الموضوع.