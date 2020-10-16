هام: اخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية قفصة

أعلنت الادارة الجهوية للصحّة بقفصة، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الجمعة، عن وفاة جديدة بسبب عدوى فيروس “كورونا” ليرتفع بذلك عدد الوفيّات جرّاء هذا الوباء منذ بدء إنتشاره في أوائل شهر مارس الماضي إلى 08 وفيّات.

وذكر المدير الجهوي للصحة، سالم ناصري، أنها حالة الوفاة الخامسة في غضون 48 ساعة.

كما رصدت، الفرق الطبّية وشبه الطبّية بقفصة، أمس الخميس، 22 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” بعد إجراء 64 تحليلا ليصبح بذلك عدد حالات الاصابة التي لاتزال حاملة للفيروس 173 حالة.

ولاية المهدية

16 أكتوبر (وات/مكتب المهدية) – أكد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، سمير لحول، اليوم الجمعة، أن نتائج التحاليل المخبرية أظهرت إصابة 18 شخصا بفيروس “كورونا” المستجد.

وارتفع العدد الجملي للإصابات، منذ 8 مارس 2020 تاريخ ظهور أول إصابة بالجهة، إلى 528 من بينها 14 حالة وفاة، مع تسجيل شفاء 289 حالة، فيما لا تزال حاليا 225 حالة نشطة (حاملة للفيروس)

ولاية أريانة

سجّلت الجهة اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد ليرتفع عدد الوفايات بالفيروس بالجهة منذ انتشار الجائحة الى نحو 37 حالة، منها 32 حالة وفاة تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود موفى جوان الفارط، وفق تقرير محين صادر عن الادارة الجهوية للصحة بأريانة.

ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة، مساء امس الخميس ، وفاة إضافية لمصاب بفيروس “كورونا” بمعتمدية برج العامري، غير مدرج بسجل حاملي الفيروس حسب تأكيد رئيسة بلدية برج العامري ايمان العامري ظهر اليوم الجمعة لصحفية مكتب (وات) بمنوبة

وسجّلت ولاية منوبة، اليوم الجمعة، 21 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد ، وفق المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدور.

يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 670 اصابة بفيروس “كورونا”، من بينها 28 حالة وفاة، و241 حالة شفاء.

ولاية سوسة

– سجّل المستشفى الجامعي سهلول بسوسة امس الخميس وفاة شاب اصيل مدينة حمام سوسة يبلغ من العمر 34 سنة بعد اصابته بفيروس كورونا حسب ما ذكره اليوم رئيس قسم الإستعجالي بالمستشفى رياض بوكاف في تصريح اليوم لــ(وات).

يذكر أن عدد الوفيات بسبب الاصابة بكوفيد 19 بلغ بولاية سوسة 92 حالة وفاة وذلك منذ تاريخ اعادة فتح الحدود في 27 جوان الماضي

ولاية توزر

سجلت ولاية توزر، عشية اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة جراء فيروس “كورونا” لامرأة تقيم في قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بتوزر منذ أكثر من أسبوع، وذلك بعد تعكر حالتها ودخولها في مرحلة ضيق تنفس حاد، وفق ما أكده مصدر طبي بقسم الإنعاش لـ”وات”.

وبهذه الحالة تسجل ولاية توزر 3 وفيات جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، وذلك منذ بداية الجائحة

ولاية زغوان

سجّلت الجهة اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة جراء فيروس “كورونا” بحسب المدير الجهوي للصحة سهيل بالي.

وأضاف، في تصريح لـ”وات”، أنه باحتساب حالة الوفاة المسجلة اليوم يرتفع إجمالي الوفايات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 16 حالة وفاة ، أغلبها لدى المصابين بأمراض مزمنة لاسيما أمراض التنفس

ولاية قابس

أفادت المكلفة بالاعلام وبالبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس سعاد اليحياوي في تصريح مساء اليوم لمراسل (وات) أنه تم اليوم بمركز الصحة الاساسية بغنوش اجراء 58 تحليلا سريعا من قبل الفريق الطبي العسكري المختص وفريق صحي من الجهة وأن 05 من هذه التحاليل أثبتت إصابة أصحابها بفيروس كورونا.

ويذكر أن الادارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت صباح اليوم نتائج 159 تحليلا وجاءت نتائج تحاليل 28 عينة منها إيجابية.

ولاية جندوبة

توفي بين ليلة البارحة واليوم الجمعة خمسة اشخاص بمركز الكوفيد بالمستشفى الجهوي بجندوبة أربعة منهم مقيمون بالمستشفى وامرأة نقلت ليلة البارحة من معتمدية غار الدماء بعد ان تعكرت حالتها الصحية وفق ما أكده مصدر اداري بالمستشفى الجهوي بجندوبة لـ(وات).

وبهذا العدد يرتفع عدد المتوفين بولاية جندوبة منذ بداية الجائحة الى 35 وفاة مقابل تسجيل اكثر من 585 إصابة وفق ما تضمنه التقرير اليومي المحين لخلية الازمة بولاية جندوبة