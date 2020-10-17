هام: اخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية صفاقس

سجلت ولاية صفاقس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 4 وفايات بفيروس “كورونا” و83 حالة إصابة جديدة، ليرتفع العدد الجملي للوفايات بالجهة الناجمة عن الإصابة بهذا الفيروس الى حد الآن إلى 52 حالة وفاة، فيما تخطى عدد الذين ثبت حملهم للفيروس مخبريا عتبة الألفين حيث بلغ 2069 مصابا.

وارتفع كذلك، عدد المقيمين بقسم “كوفيد أوكسيجين” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر الى 41 مريضا، مقابل 28 مقيما يوم أمس، فيما ارتفع عدد المقيمين بالمصحات الخاصة إلى 43 مصابا بعد أن كان في حدود 41 مصابا، مقابل استقرار عدد المقيمين بوحدة الإنعاش في مستوى 6 مصابين.

وبلغ عدد التحاليل المجراة بتاريخ أمس الجمعة، 265 تحليلا من مجموع 15 ألفا و125 تحليلا تم إنجازهم في الجهة منذ ظهور الوباء.

ولاية منوبة سجلت ولاية منوبة، اليوم السبت، 21 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و04 حالات شفاء، ليبلغ بذلك عدد حاملي الفيروس 419 شخصا.

وتتوزع الإصابات الجديدة، الى 8 إصابات بمعتمدية منوبة، و4 بوادي الليل، و3 بالجديدة، وحالتين (02) في كل من دوار هيشر وطبربة والمرناقية، علما وأن 418 شخصا لايزالون يخضعون لإجراء العزل الصحي الذاتي، فيما تقيم حالة واحدة بالمستشفى.

وسجلت الجهة منذ بداية الجائحة الى اليوم، 693 اصابة مؤكدة بفيروس “كورونا”، من بينها 29 حالة وفاة، و245 حالة شفاء.

ولاية قفصة

سجلت ولاية قفصة، مساء أمس الجمعة، 25 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجدّ بعد صدور نتائج تحاليل 64 عيّنة، ليرتفع بذلك عدد حاملي الفيروس إلى 198 حالة، مع إقامة 11 مصابا بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي بقفصة.

وقد ارتفع عدد المصابين بفيروس “كورونا” منذ أوائل شهر مارس الماضي الى 396 مصابا، توفّي من بينهم 08 مصابين وتعافى 215 .

وسجلت أغلب الإصابات بالجهة، بمعتمدية قفصة الجنوبية بـ129 إصابة، فيما تتوزع بقيّة الاصابات على معتمديات القطار بـ12 إصابة، والقصر 12 إصابة، وقفصة الشمالية 6 إصابات، وأمّ العرائس 4 إصابات، والرديف بـ3 إصابات، والمضيلة بإصابتين (02)، الى جانب معتمديات زانوش وسيدي عيش والمتولي بمعدّل إصابة بكلّ واحدة منها.

ولاية مدنين سجلت ولاية مدنين، أمس الجمعة، 17 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” (من بينها إصابة تلميذ واستاذ جامعي) من جملة نتائج 63 عينة.

وتتوزع الإصابات الجديدة، الى 8 اصابات بجزيرة جربة، منها 6 إصابات بحومة السوق، واصابتين اثنين (02) بميدون، و3 إصابات بمدنين الشمالية، و5 إصابات ببن قردان، واصابة (01) بمدنين الجنوبية.

وارتفع عدد المقيمين بالمستشفى الجامعي بمدنين إلى 6 اصابات منها حالتان في قسم الانعاش.

ولاية الكاف سجلت الكاف حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” في الجهة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفايات منذ بداية انتشار الوباء إلى 19 حالة، منها 18 حالة مؤكدة تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود في 27 جوان الفارط.

وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة الى 936 حالة، منها 175 حالة ما زالت تخضع للحجر الصحي.

ولاية المنستير

سجلت ولاية المنستير، أمس الجمعة، حالتي وفاة جديدتين بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 50 حالة، و39 إصابة جديدة، مقابل ارتفاع مجموع الإصابات المؤكدة الى 3007 إصابات.

وتوزعت الإصابات الجديدة بين معتمدية المنستير بـ9 إصابات، ومعتمدية صيادة لمطة بوحجر بـ7 إصابات، وكانت في حدود 6 إصابات بمعتمديات كل من قصر هلال والمكنين والوردانين، مقابل إصابتين (02) بقصيبة المديوني، وإصابة واحدة بكل من البقالطة وجمال وطبلبة.

وتطورت حالات التعافي بالجهة منذ 15 مارس الفارط وإلى غاية اليوم، لتبلغ 1378 حالة شفاء وذلك بعد تعافي 37 حالة جديدة. واستكمل 18199 من الأشخاص فترة الحجر الصحي الذاتي والإجباري، في حين يوجد حاليا 3828 شخصا في الحجر الصحي الذاتي، و182 شخصا في الحجر الصحي الإجباري.

ولاية نابل

سجلت ولاية نابل، مساء أمس الجمعة، 216 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع عدد الأشخاص الذين لازالوا حاملين للفيروس بالجهة، إلى غاية يوم الخميس الفارط، 1235 شخصا من العدد الجملي للمصابين منذ بداية الجائحة، والبالغ 2168 حالة، مقابل إقامة 41 شخصا بالمؤسسات الاستشفائية .

وسجلت الجهة، أيضا 3 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 41 حالة وفاة.

وتتوزع الإصابات الأخيرة إلى 62 حالة بمعتمدية نابل، و38 حالة بمعتمدية الحمامات، و23 حالة بمعتمدية بني خيار، و21 حالة بمعتمدية قربة، و20 حالة بمعتمدية قرمبالية، و17 حالة بمعتمدية بني خلاد ، و13 حالة بمعتمدية دار شعبان الفهري، و8 حالات بمعتمدية منزل بوزلفة، و5 حالات بمعتمدية سليمان، و3 حالات بمعتمديتي قليبية وبوعرقوب، وحالتين بمعتمدية منزل تميم وحالة وحيدة بمعتمدية الميدة.

ولاية سليانة سجلت ولاية سليانة، مساء أمس الجمعة، 33 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، تتوزع بين 20 حالة بسليانة المدينة، و9 حالات بمعتمدية قعفور، وحالتين بمعتمدية كسرى، وحالة بمعتمدية سيدي بورويس، وأخرى بمعتمدية مكثر.

ولاية توزر

سجلت ولاية توزر، مساء أمس الجمعة، 25 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا ” من جملة 69 نتيجة تحليل، توزعت إلى 12 في مدينة توزر ومثلها في مدينة نفطة، وحالة واحدة في حزوة، من بينها 3 إصابات لإطارات في قطاع الصحة.

وبلغ مجموع التحاليل المنجزة على مستوى الجهة 1116 تحليلا، فيما يبلغ عدد الحالات النشيطة التي لاتزال حاملة للفيروس 103، إضافة إلى 3 حالات وفاة.

وتتوزع حالات الاصابة على المعتمديات، بـ193 حالة بتوزر المدينة، تليها نفطة بـ38 حالة، فحزوة بـ5 حالات، ثم

دقاش بحالة واحدة. ولم تسجل معتمديتي تمغزة وحامة الجريد أية إصابة.

ولاية القصرين

سجّلت ولاية القصرين، مساء أمس الجمعة، 30 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وذلك بعد صدور نتائج تحاليل 62 عينة. وتتوزع الإصابات الجديدة بين 16 إصابة بالقصرين المدينة و7 إصابات بمعتمدية سبيطلة و5 إصابات بمعتمدية سبيبة، وإصابيتين (02) بمعتمدية جدليان.

يذكر أنه من بين الإصابات الـ30 المسجلة، هناك حالتي (02) وفاة لشخصين إثنين أصيلي مدينة القصرين ومعتمدية سبيبة، بينت نتائج تحاليل عينتيهما حملهما للفيروس.

وارتفع عدد الإصابات المسجلة بجهة القصرين بفيروس “كورونا” المستجد منذ بداية الجائحة إلى غاية أمس الجمعة، إلى 374 حالة إصابة، موزعة بين 219 حالة نشيطة، و140 حالة شفاء، و17 حالة وفاة.