بن عروس-كوفيد 19 : تسجيل 71 إصابة جديدة

سجّلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس “كورونا” والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس خلال اجتماعها، اليوم السبت، 71 إصابة جديدة بالفيروس وذلك بعد صدور نتائج رفع العينات الأخيرة.

ووفق ما أفاد به رئيس اللجنة، محمد بن خليفة، “وات”، فقد تم تسجيل 22 حالة شفاء جديدة لمصابين قدامى أثبتت التحاليل خلوهم تماما من الفيروس ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين منذ بداية الجائحة إلى 1822 استنادا الى البروتوكول الصحي الجديد.

من جهة أخرى، تم خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمواطنين اثنين اصيلي منطقة حمام الشط.

وبالنسبة للمرضى بالفيروس والمقيمين بالمستشفى الجهوي فيتوزعون على 12 حالة بقسم الطب الباطني، و6 حالات بقسم الإنعاش، و10 حالات بقسم الاستعجالي .