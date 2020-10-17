قفصة: رصد 25 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

هدوء نسبي متوقع في حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع

هام: اخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

عاجل: إصدار بطاقة ايداع في حق سائق الجرافة المستعملة في عملية هدم كشك راح ضحيتها مواطن بسبيطلة

بن عروس-كوفيد 19 : تسجيل 71 إصابة جديدة

2020/10/17 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس “كورونا” والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس خلال اجتماعها، اليوم السبت، 71 إصابة جديدة بالفيروس وذلك بعد صدور نتائج رفع العينات الأخيرة.
ووفق ما أفاد به رئيس اللجنة، محمد بن خليفة، “وات”، فقد تم تسجيل 22 حالة شفاء جديدة لمصابين قدامى أثبتت التحاليل خلوهم تماما من الفيروس ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين منذ بداية الجائحة إلى 1822 استنادا الى البروتوكول الصحي الجديد.
من جهة أخرى، تم خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمواطنين اثنين اصيلي منطقة حمام الشط.
وبالنسبة للمرضى بالفيروس والمقيمين بالمستشفى الجهوي فيتوزعون على 12 حالة بقسم الطب الباطني، و6 حالات بقسم الإنعاش، و10 حالات بقسم الاستعجالي .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn