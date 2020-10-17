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سليانة: العثور على جثة كهل في أحد المنازل المهجورة

2020/10/17 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

تم ظهر اليوم السبت العثور على جثة كهل في حد المنازل المهجورة بالقرب من المدرسة الابتدائية 2 مارس 1934 بسليانة المدينة، وفق مصدر مسؤول من الامن الوطني.
وأكد المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، انه تمّ التعرف على الهالك وهو أصيل الجهة ويبلغ من العمر 39 سنة، لافتا الى ان الجثة تحمل آثار عنف وملطخة بالدماء حسب المعاينات الاولية.
هذا وقد تحوّل ممثل النيابة العمومية على عين المكان لمعاينة الجثة، وتم تركيز وحدات امنية امام المنزل المهجور، وفق ذات المصدر.

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