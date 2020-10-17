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عاجل-في حصيلة هي الاعلى: تونس تسجل 5752 اصابة جديدة بفيروس كورونا و114 وفاة في اربعة ايام

2020/10/17 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

سجلت تونس خلال الايام الاربعة الاخيرة من 13 الى 16 اكتوبر 5752 اصابة جديدة بفيروس كورونا اثر القيام ب15056 تحليل، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم السبت.

كما تم تسجيل 114 وفاة ليبلغ العدد الجملي للوفيات منذ اكتشاف اول حالة مؤكدة بفيروس كورونا في مارس الماضي 626 وفاة.

وبلغ اجمالي حالات الاصابة منذ شهر فيفري الى غاية 16 اكتوبر الحالي 40542 حالة من مجموع اكثر من 297 ألف عملية تحليل أجرتها الفرق الطبية منذ بدء الجائحة.

ويقيم في المستشفيات حاليا 901 من المصابين بكورونا 158 مريضا بأقسام العناية المركزة فيما يخضع حاليا 77 مصابا الى التنفس الاصطناعي.

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